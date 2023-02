Sisma Turchia-Siria: bilancio vittime oltre 33mila

(ANSA-AFP) - ISTANBUL, 12 FEB - E' salito a 33mila il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. I funzionari e i medici hanno dichiarato che 29.605 persone sono morte in Turchia e 3.574 in Siria a causa della scossa di magnitudo 7,8 di lunedì, portando il totale confermato a 33.179.

