Nuova Zelanda si prepara ad accogliere l'uragano Gabrielle

WELLINGTON, 12 FEB - Il governo della Nuova Zelanda ha esortato i residenti a mettersi al riparo e a prepararsi a evacuare le loro case in attesa del ciclone Gabrielle, che dovrebbe colpire la punta settentrionale dell'arcipelago in serata.

"Il nostro messaggio principale alle persone in tutto il Paese è: prendete sul serio l'allerta meteo e assicuratevi di essere preparati", ha detto ai giornalisti il ;;primo ministro Chris Hipkins. "Assicuratevi di avere i kit di pronto soccorso, di sapere dove devi andare nel caso in cui dobbiate evacuare le vostre case", ha aggiunto.

Domenica mattina l'ufficio meteorologico della Nuova Zelanda ha registrato raffiche di vento fino a 140 km/h nel nord del Paese e ha previsto piogge torrenziali. "Data la posizione e l'intensità di Gabrielle, c'è un rischio molto elevato di condizioni meteorologiche gravi, e senza precedenti su molte parti a nord dell'Isola da domenica a martedì", ha avvertito.

Il ciclone, che colpisce la Nuova Zelanda due settimane dopo le devastanti inondazioni nella stessa regione, dovrebbe indebolirsi e dirigersi lentamente verso sud tra lunedì e martedì.