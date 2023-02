Nato, Stoltenberg non ha intenzione di chiedere altra proroga

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg terminerà il suo mandato come previsto in ottobre. Lo ha annunciato una portavoce dell'alleanza, Oana Lungesco, citata dal Guardian.

"Il mandato del segretario generale Jens Stoltenberg è stato prorogato tre volte e lui ha prestato servizio per un totale di quasi nove anni", ha precisato la portavoce della Nato Lungescu, aggiungendo che "il mandato del segretario generale scade a ottobre di quest'anno e lui non ha intenzione di chiedere un'altra proroga". Il giornale Welt am Sonntag aveva scritto che il mandato di Stoltenberg sarebbe stato nuovamente prorogato.

Stoltenberg, economista di formazione ed ex leader del partito laburista norvegese, è stato primo ministro della Norvegia dal 2000-2001 e dal 2005-13 prima di diventare segretario generale della Nato l'anno successivo. È stato anche ministro delle finanze e dell'energia.