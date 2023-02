Migranti: barca alla deriva alle Canarie, si temono 6 morti

(ANSA) - MADRID, 12 FEB - Un'imbarcazione di fortuna con 23 persone a bordo è stata soccorsa nella notte al largo di Tenerife (Canarie) dopo essere rimasta alla deriva nel tentativo di raggiungere l'arcipelago dall'Africa: lo riferiscono i servizi d'emergenza spagnoli. Stando a quanto raccontato da alcuni dei migranti tratti in salvo ai soccorritori, sei compagni di viaggio sarebbero morti nel tragitto, secondo l'agenzia di stampa Efe. Tale informazione è stata riportata anche dall'ong Caminando Fronteras, che è solita tracciare le traversate verso le Canarie e avvisare le autorità di eventuali emergenze. Delle persone superstiti, le quali hanno raccontato di essere rimaste in mare per nove giorni, una è stata portata in ospedale con sintomi di disidratazione lieve. (ANSA).