Iran: Bbc, rilasciata su cauzione la giornalista Mohammadi

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La responsabile della redazione del quotidiano iraniano 'Ham-Mihan', Elnaz Mohammadi, giornalista e sorella di Elaha Mohammadi, è stata scarcerata su cauzione. Lo riporta la Bbc Persian, precisando che la donna è stata rilasciata dalla prigione di Evin. La giornalista era stata convocata in Procura e poi arrestata a inizio febbraio. Restano ancora sconosciute le cause del suo arresto. La sorella Elaha Mohammadi, anche lei giornalista dello stesso quotidiano, continua restare in carcere. La donna venne arrestata mesi fa dopo avere scritto un articolo sul funerale di Mahsa Amini, la 22enne curdo-iraniana, deceduta dopo il suo arresto. (ANSA).