I berlinesi tornano al voto, a rischio la sindaca Spd Giffey

(ANSA) - BERLINO, 12 FEB - Urne aperte a Berlino per il rinnovo del parlamento del Land della città Stato. Alla capitale tedesca è stata ordinato dai tribunali di tornare al voto poiché l'ultima votazione del 26 settembre 2021 non ha soddisfatto gli standard democratici di base per problemi tecnici e organizzativi.

I seggi sono aperti dalle 8 di stamani e, fino alle 18. Circa 2,4 milioni di berlinesi sono chiamati a votare. I socialdemocratici del cancelliere tedesco Olaf Scholz affrontano la prospettiva di una sconfitta: l'esito elettorale potrebbe infatti mettere a rischio la sindaca socialdemocratica ed ex ministra della Famiglia, Franziska Giffey. A sfidarla, la verde Bettina Jarasch, che al momento governa come partito di minoranza nella coalizione, e che vorrebbe la leadership della prossima. La Cdu è in corsa con Kai Wagner, ed è in vantaggio negli ultimi sondaggi rispetto a Spd e Verdi, ma potrebbe avere problemi a trovare degli alleati per amministrare. (ANSA).