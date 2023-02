Al via il ballottaggio per le presidenziali a Cipro

(ANSA) - NICOSIA, 12 FEB - Aperti i seggi a Cipro per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. A contendersi fino all'ultimo voto, dall'esito incerto, due diplomatici: Nikos Christodoulides, 49 anni, capo della diplomazia tra il 2018 e il 2022, che è arrivato primo al primo turno con il 32,04% dei voti, precedendo di poco un altro diplomatico navigato, Andreas Mavroyiannis, 66 anni (che ha ottenuto il 29,59%), ex ambasciatore in Francia e Irlanda. Christodoulides è sostenuto dai partiti centristi, mentre Mavroyiannis dal partito comunista Akel. I due si presentano come candidati indipendenti.

Il partito conservatore al potere ha invece deciso di non sostenere nessuno dei due dopo la sconfitta al primo turno del 5 febbraio del suo leader, Averof Neofytou. Il vincitore avrà il compito non semplice di combattere l'inflazione e la corruzione e di rilanciare i colloqui di pace nell'isola divisa, membro dell'Unione Europea.

I 1.113 seggi elettorali sono stati aperti alle ore 7 (le 6 in Italia) e chiuderanno alle 18. Il ballottaggio si preannuncia serrato. (ANSA).