Trovato responsabile danni a consolato Barcellona,è italiano

(ANSA) - MADRID, 11 FEB - La polizia catalana ha individuato uno dei presunti responsabili di aver vandalizzato una parte dell'esterno del consolato italiano di Barcellona due settimane fa, con scritte in appoggio ad Alfredo Cospito: lo si apprende da un comunicato. Il sospettato, sentito dagli inquirenti giovedì scorso, è un cittadino italiano. Le indagini lo indicano come uno degli appartenenti a un gruppetto di 8 persone (sei italiani) già sospettato di aver dato fuoco ad un furgone dei vigili di Barcellona durante scontri di piazza nel 2021. Le generalità non sono state rese note. Le indagini continuano per individuare altre persone coinvolte. (ANSA).