Qatar: in corso interrogatorio di Tarabella a Bruxelles

E' in corso l'interrogatorio di Marc Tarabella. L'eurodeputato è stato fermato ieri dalla polizia federale nell'ambito dell'inchiesta del Qatargate e, sempre nella giornata di ieri, il collega Andrea Cozzolino è stato arrestato a Napoli. Tarabella, questa mattina, si è presentato dal giudice istruttore Michel Claise per essere interrogato. E' prevista per oggi la conferma, o meno, dello stato di fermo dell'eurodeputato belga.

Ieri Tarabella è stato fermato nella cittadina vallone di Anthisnes, di cui è sindaco, è stato già interrogato dagli inquirenti belgi ma non ha potuto incontrare Claise. "Le udienze erano lunghe e di conseguenza non poteva vedere il giudice", ha spiegato l'avvocato. Dopo aver passato la notte in cella, l'eurodeputato questa mattina ha incontrato Claise.