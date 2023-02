Iran celebra il 44esimo anniversario della Rivoluzione islamica

(ANSA) - TEHERAN, 11 FEB - Decine di migliaia di iraniani si sono riversati questa mattina nel centro di Teheran e nelle principali città del paese per celebrare il 44esimo anniversario della Rivoluzione islamica. In piazza Azadi, molti i ritratti del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, fondatore della Repubblica islamica, ma anche dell'Ayatollah Ruhollah Khomeini, nonché del popolare generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid dell'esercito americano nel gennaio 2020 a Baghdad. "Abbasso gli Stati Uniti", "Abbasso Israele", "Abbasso il Regno Unito", alcuni dei principali slogan urlati in piazza, attorno alla quale sono stati schierati missili Sejjil e 136 droni Shahed prodotti dall'Iran.

"Le proteste antisistema nel Paese, iniziate circa cinque mesi fa, non sono altro che un complotto dei nemici" dell'Iran, "quindi chi si lascia ingannare da loro e continua a scrivere o parlare contro il sistema è sulla stessa lunghezza d'onda dei nemici". Lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi, al raduno. "Il nemico sta commettendo un grosso errore, poiché la sicurezza della regione e del Golfo Persico sarà risolta solo quando gli Stati Uniti e gli estranei porranno fine alla loro presenza" nell'area, ha aggiunto.

Le celebrazioni giungono a quasi cinque mesi dall'inizio del movimento di protesta provocato dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne curdo-iraniana deceduta dopo il suo arresto per non aver indossato in modo corretto il velo islamico. (ANSA).