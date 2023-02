Tajani,Ryder Cup occasione per promuovere Italia verso Expo 2030

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "La Ryder Cup rappresenta un formidabile volano commerciale. Un'occasione imperdibile anche per dare impulso al turismo e rivelare a tutto il mondo i tesori di casa nostra. Non solo. Ma è al tempo stessa un'opportunità straordinaria per far conoscere il 'sistema Italia' qualora il nostro Paese, così come auspico, venga indicato come sede di Expo 2030". E' quanto sottolinea il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla vigilia del doppio evento che porterà domani a Roma, in via delle Magnolie, nel cuore di Villa Borghese, e a Milano in Piazza del Duomo, il 'Golf in Piazza'.

Per Tajani sarà un appuntamento con la storia non solo per gli appassionati che verranno da tutto il mondo nella capitale, ma anche per l'Italia. "Merito della popolarità mondiale che vanta la Ryder. Un interesse globale che presenterà un volto nuovo della città eterna, capace di ospitare uno dei maggiori avvenimenti sportivi a livello mondiale", rileva il vicepresidente del Consiglio, aggiungendo che "si tratta di un evento straordinario che, unito alla grande macchina organizzativa che è già in moto per il Giubileo, dimostrerà la capacità ricettiva e organizzativa di Roma e di tutto il Paese.

La Ryder e i grandi appuntamenti che il Governo ha già pianificato, costituiscono a mio avviso le fondamenta di quelli che saranno i progetti finalizzati all'Expo 2030". (ANSA).