Moldavia convoca Amb. russo per missile su spazio aereo

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La Moldavia ha confermato che un missile ha attraversato oggi il suo spazio aereo ed ha convocato l'ambasciatore russo.

"Alle 10.18 un missile ha attraversato lo spazio aereo della Repubblica di Moldavia, sopra la città di Mocra nella regione della Transnistria e, successivamente, sopra la città di Cosauți nel distretto di Soroca, dirigendosi verso l'Ucraina", si legge in un comunicato del ministero della Difesa. Il ministero, prosegue la nota, "insieme alle autorità responsabili del Paese, monitora attentamente la situazione nella regione e condanna fermamente la violazione dello spazio aereo della Repubblica di Moldavia". Il comunicato non dice che il missile fosse russo, ma la Moldavia ha convocato l'ambasciatore russo per l'incidente missilistico di questa mattina. (ANSA).