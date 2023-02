Meloni, per Nord Africa voglio piano simile alla Turchia

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - "Una cosa è dire che l'Europa aiuterà l'Italia nel Mediterraneo, un conto è avere un piano della Commissione: il consiglio stabilisce una cornice, poi che tipo di concretezza fa la differenza. Ora abbiamo chiesto che il piano sulla rotta centrale" del Mediterraneo "va implementato e messo in modo. Io sono convinta che vedremo questa cooperazione, che per esempio vuol dire prendere risorse e impiegarle verso sud e non verso est: sono stati spesi sei miliardi con la Turchia per gestire la rotta balcanica, io ho un obiettivo simile con i Paesi del Nord africa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. (ANSA).