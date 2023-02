Macron, determinati ad aiutare Ucraina a vincere la guerra

(ANSA) - PARIGI, 10 FEB - "A Parigi, unendo la nostra voce a quella della Germania e a Bruxelles con la famiglia europea riunita, abbiamo espresso la nostra determinazione ad aiutare l'Ucraina a vincere la guerra. Il nostro sostegno non diminuirà": lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron, allegando alcune foto della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz, l'altro ieri sera nei saloni dell'Eliseo, poi insieme in aeroplano verso Bruxelles e poi al vertice informale Ue insieme agli altri leader dell'Unione.

