Lavrov, come Hitler e Napoleone vogliono smembrarci

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov attacca "coloro che hanno deciso di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, hanno deciso di adottare la triste esperienza di Napoleone e Hitler, dichiarando apertamente l'obiettivo di distruggere la Russia o indebolirla il più possibile, le loro richieste per lo smembramento della nostra patria stanno diventando sempre più forti. Ma afferma il ministro, come riporta Ria Novosti, "è chiaro che non solo sopravviveremo ma usciremo da questo confronto ancora più forti". (ANSA).