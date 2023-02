Gb: principi Galles in Cornovaglia, Kate ritrova suo insegnante

Un incontro a sorpresa durante quella che doveva essere una normale visita del principe e della principessa di Galles in Cornovaglia. Kate ha infatti rivisto dopo molti anni il suo ex insegnante della scuola media mentre si trovava con William al National Maritime Museum di Falmouth.

La duchessa ha detto "Oh mio Dio!" e ha abbracciato Jim Embury, prima di aggiungere: "Ti ho riconosciuto". L'ex insegnante, che ora è volontario presso il museo, si trovava tra la folla radunata per salutare i due reali. Il dialogo fra i due è andato avanti per qualche minuto. Kate ha chiesto cosa facesse lì Embury e ha poi detto: "Come è piccolo il mondo". E ancora: "Sto cercando di insegnare a mia figlia tutte le cose che mi hai insegnato".

Parlando dopo l'incontro, il signor Embury ha detto di aver insegnato storia a Kate a metà degli anni '90. Alla domanda che tipo di allieva fosse, ha risposto: "Devo dire fantastica".

Durante la visita c'è stato anche un momento di tensione quando un manifestante con in mano un foglio bianco ha gridato "basta monarchia" rivolto alla coppia. E' stato subito allontanato dalla polizia.