Causa contro Baldwin da famiglia vittima sul set di 'Rust'

(ANSA) - NEW YORK, 09 FEB - La famiglia di Halyna Hutchins, la direttrice della cinematografia morta sul set di 'Rust', fa causa a Alec Baldwin e ai produttori del film. A presentarla sono la madre di Halyna, il padre e la sorella, che vivono tutti in Ucraina. Nei mesi scorsi il marito di Hutchins aveva fatto causa a Baldwin e l'azione legale era stata poi chiusa con un patteggiamento il cui ammontare non è stato reso noto. (ANSA).