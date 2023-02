Video su esecuzione due prigionieri russi da parte ucraini

(ANSA) - MOSCA, 09 FEB - Diversi canali Telegram, tra cui quello del noto giornalista ucraino in esilio Anatoly Shariy, hanno diffuso il video delle esecuzioni di due prigionieri russi da parte di soldati ucraini. I prigionieri, stesi a terra, vengono uccisi uno dopo l'altro con colpi di arma da fuoco alla testa. Poi si sente un soldato che grida 'Gloria all'Ucraina'.

"Mentre Zelensky va in giro per le città europee, i nazisti rimasti a casa sparano sui prigionieri". Lo scrive sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in merito ad un video relativo all'esecuzione di due soldati russi da parte di militari ucraini. "Esattamente per questo - aggiunge la portavoce - il regime di Kiev è stato pagato per molti anni: per infettare il proprio popolo con un'ideologia nemica dell'umanità, per mettere le persone le une contro le altre, per la distruzione della società e dello Stato". (ANSA).