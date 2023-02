Tajani, mancano all'appello ancora 7 italiani per il sisma

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Sul terremoto in Siria e Turchia "purtroppo mancano all'appello ancora sette connazionali: Angelo Zen, il primo rintracciato che non rispondeva a nostre chiamate, piu una famiglia di origini siriane con cittadinanza italiana, tre maggiorenni e tre minorenni di cui non si hanno più notizie.

Siamo in contatto con le famiglie e i vigili del fuoco stanno facendo tutto il possibile". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a Villa Madama con il collega della Difesa Guido Crosetto e i ministri britannici della Difesa, Ben Wallace, e degli Esteri James Cleverly.

(ANSA).