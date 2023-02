Spopola il video della giornalista della Bbc che abbraccia Zelensky

Rimbalza anche sui siti ucraini il video della giornalista dell'Ukrainian service della Bbc, Natalia Goncharova, che - in modo del tutto irrituale per i codici di comportamento osservati di solito dalla stampa del Regno Unito in pubblico verso i leader politici - ieri pomeriggio durante la conferenza stampa conclusiva della tappa britannica del presidente Volodymyr Zelensky lo ha abbracciato davanti ai colleghi.

Il fatto è avvenuto nella base del Dorset, Inghilterra meridionale, dove il leader ucraino insieme al premier britannico Rishi Sunak ha incontrato i militari di Kiev in addestramento per poi rispondere alle domande dei media. La giornalista ha detto rivolta al presidente: "Vorrei abbracciarla ma non posso". E Zelensky è sceso dal podio per abbracciarla mentre Sunak sorrideva.