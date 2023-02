Sinodo anglicano dice no a nozze ma sì a benedizione coppie gay

(ANSA) - LONDRA, 09 FEB - I matrimoni fra persone dello stesso sesso potranno essere benedetti, ma non celebrati a mo' di sacramento. Lo ha stabilito il sinodo della Chiesa d'Inghilterra - confessione di riferimento nella storia del Regno Unito, guidata nominalmente dal re - a conclusione di 2 giorni di dibattito rovente, formalizzando quanto indicato il mese scorso a maggioranza dall'assemblea dei vescovi anglicani: collocatisi per ora a metà strada - non senza polemiche di segno opposto di progressisti e tradizionalisti - fra la posizione più rigorosa della Chiesa cattolica sulla materia e quella liberal a briglia sciolta di altre Chiese riformate. (ANSA).