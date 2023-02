Polonia: chiusa da domani frontiera con Bielorussia

(ANSA) - VARSAVIA, 9 FEB - Da domani a mezzogiorno fino alla revoca in data da definire sarà chiuso il passaggio di frontiera fra la Polonia e la Bielorussia nella località di Bobrowniki. Lo ha annunciato sul TT il ministro degli Interni polacco, Mariusz Kaminski, spiegando che si tratta di "importanti motivi della sicurezza dello stato".

Si tratta di uno di passaggi più frequentati fra i due stati; solo nel mese di gennaio sono entrati in Polonia dalla Bielorussia oltre 19 mila vetture ( 4345 camion) e usciti 22 mila (5929 camion). Restano aperti i passaggi a Terespol (per autoveicoli personali) e a Kukuryki per il traffico delle merci. (ANSA).