Pena morte: esecuzione in Texas, la sesta in Usa nel 2023

(ANSA) - NEW YORK, 08 FEB - Il boia colpisce in Texas, dove è stata portata a termine la sesta esecuzione negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno. John Balentine, 54 anni, è morto con un'inizione letale nel carcere di Huntsville. Balentine era stato condannato per l'uccisione di tre teenager mentre dormivano nel 1998. Le mamme dei tre ragazzi uccisi con un colpo alla testa erano presenti all'esecuzione. (ANSA).