Meloni, 'Macron su invito a Zelensky è stato inopportuno'

(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - L'invito da parte di Emmanuel Macron di Volodymyr Zelensky a Parigi "è stato inopportuno". La nostra forza "deve essere l'unità". Lo ha detto Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo. Il presidente francese le ha risposto "non ho commenti da fare", aggiungendo che "ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo".

Infatti, "Germania e Francia, come sapete hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione" dell'Ucraina, "perché - ha aggiunto - abbiamo anche condotto insieme questo processo, penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole" per i colloqui diplomatici.

"L'Italia è pienamente impegnata, il nostro contributo è a 360 gradi e siamo consapevoli che il conflitto ucraino ci coinvolge tutti", ha detto ancora Meloni. "Credo che il miglior modo per costruire una opzione di dialogo e di pace sia mantenere le forze in campo sul piano di equilibrio", ha aggiunto. (ANSA).