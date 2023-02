Dal giornalismo alla sartoria, la storia dell'afghana Husna

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Dal giornalismo alla sartoria. E' la storia di Husna Raoufi, una donna afghana che ha deciso di aprire un laboratorio di sartoria per offrire opportunità di lavoro e di formazione alle altre donne, ma soprattutto per motivarle a lasciare le loro case e riprendere la partecipazione attiva nella società, dopo i numerosi divieti imposte dalle autorità talebane.

A causa del divieto di accesso all'istruzione secondaria e superiore per le ragazze e le donne, per poter sostenere le loro famiglie le afghane hanno dovuto ideare altre professioni o carriere, come ad esempio il laboratorio nel quale vengono formate attualmente al cucito e alla sartoria una decina di studentesse, per diventare abili nel ricamo e nella tessitura, grazie all'aiuto di cinque insegnanti. (ANSA).