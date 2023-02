Corea Nord: media Seul, parata per i 75 anni forze armate

La Corea del Nord ha tenuto questa sera la sua grande parata militare per celebrare il 75 anni della fondazione dell'Esercito popolare di Corea (Kpa), tra fuochi d'artificio ed evoluzioni di caccia da guerra. Lo riportano i media di Seul, secondo cui l'evento - in assenza di conferme ufficiali - sarebbe stato presieduto dal leader Kim Jong-un nel mezzo di evoluzioni coreografiche per ostentare la potenza militare dello Stato eremita e per promuovere l'unità nazionale.

Intorno alle 20.30 locali (12.30 in Italia) si è tenuto un evento preliminare in piazza Kim Il-sung illuminata a giorno dalle luci e dai fuochi pirotecnici. Subito dopo, invece, ci sarebbe stato il via della parata militare, particolarmente seguita dagli osservatori delle vicende nordcoreane per segnalare l'esibizione di nuovi armamenti. Secondo il sito Nk News, basato a Seul e ben informato sulle vicende del Nord, le immagini satellitari degli ultimi giorni avrebbero segnalato 17 grandi strutture montate vicino alla piazza per custodire altrettanti missili balistici intercontinentali: se confermati, si tratterebbe del numero più grande mai schierato in una singola parata.

Kim ha di recente sollecitato il raddoppio dei programmi di sviluppo di nuovi ordigni atomici, criticando la politica "ostile" degli Stati Uniti e sottolineando i principi di difesa e attacco su vasta scala tra il "nucleare per nucleare" e "scontro a tutto campo per scontro a tutto campo". Pyongyang ha di recente preso anche di mira Seul con una retorica sempre più dura. Da quando Kim ha preso il potere dopo la morte del padre alla fine del 2011, sono state organizzate finora 13 parate militari, inclusa quella di questa sera. Quella precedente risale allo scorso aprile per celebrare i 90 anni della fondazione dell'Esercito rivoluzionario popolare coreano, costituito per combattere l'occupazione nipponica.