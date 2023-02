Sisma Turchia e Siria, bilancio supera 7.900 morti

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il bilancio dei terremoti che hanno colpito il sud della Turchia è salito finora ad almeno 7.926 morti, incluse le vittime in Siria: lo hanno reso noto il governo turco, media statali siriani e la ong di protezione civile siriana White Helmets (Caschi Bianchi). Lo riporta la Cnn.

Nelle aree della Siria in mano ai ribelli si contano almeno 1.220 vittime, mentre in quelle controllate dal governo almeno 812. In Turchia il bilancio è salito ad almeno 5.894 morti.

(ANSA).