Samantha Markle fa causa a Meghan, i duchi di Sussex in aula

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il Duca e la Duchessa del Sussex saranno interrogati nell'ambito di una causa per diffamazione intentata negli Stati Uniti dalla sorellastra di Meghan.

Samantha Markle ha citato in giudizio Meghan per "diffamazione e falsità pregiudizievole" in seguito all'intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey nel 2021. Lo riporta la Bbc.

La donna sostiene di essere stata diffamata quando Meghan ha affermato "falsamente e maliziosamente" di essere "figlia unica".

Negli Stati Uniti, una deposizione è una dichiarazione formale di prove che deve essere raccolta da un tribunale nei confronti di un testimone o di una parte in causa.

In un documento presentato a marzo, la sorellastra della duchessa ha affermato che Meghan ha fatto "dichiarazioni palesemente false e maliziose" a un pubblico mondiale. I documenti mostrano che Samantha Markle, che soffre di sclerosi multipla e usa una sedia a rotelle, ha presentato l'azione legale, affermando che circa 50 milioni di persone in 17 Paesi hanno guardato l'intervista della Winfrey.

Nella mozione Samantha afferma che l'intervista ha "diffuso bugie false e maligne" e che l'ha sottoposta a "umiliazione, vergogna e odio su scala mondiale".

Una mozione presentata da Meghan per impedire lo svolgimento delle deposizioni nel caso è stata respinta martedì dal giudice della Florida Charlene Edwards Honeywell. (ANSA).