Francia:centinaia di trattori convergono su Parigi

(ANSA) - PARIGI, 08 FEB - Centinaia di trattori stanno convergendo su Parigi nel quadro di una protesta degli agricoltori per denunciare i "vincoli" che pesano sull'agricoltura, in particolare, le restrizioni all'uso dei pesticidi. La FNSEA, primo sindacato agricolo di Francia, parla di circa "500 trattori" e "oltre 2.000 contadini" in rotta verso la capitale. Il corteo di trattori dovrebbe arrivare alla Porte de Versailles, nel sud di Parigi, dove è stato dispiegato un ingente dispositivo di polizia. La protesta ha avuto un impatto negativo sul traffico, con 354 km di ingorghi e rallentamenti poco prima dellle otto del mattino nell'Ile-de-France, la regione di Parigi, un "dato eccezionale per quell'ora", scrive il sito specializzato Sytadin. A suscitare la protesta degli agricoltori è stata, in particolare, una recente decisione del governo di rinunciare all'autorizzazione di insetticidi per la cultura della barbabietola. (ANSA).