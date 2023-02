Corea del Nord: Kim celebra le forze armate insieme alla figlia

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha fatto visita allo stato maggiore delle forze armate insieme alla figlia adolescente Kim Ju-ae e alla moglie Ri Sol-ju per celebrare i 75 anni della fondazione dell'Esercito popolare di Corea (Kpa).

In un discorso ad un banchetto tenuto martedì in suo onore, Kim, quale commander-in-chief, ha elogiato e definito la Kpa come "le truppe più forti del mondo", ha riferito l'agenzia ufficiale Kcna, senza precisare se si sia tenuta o meno la parata militare su piazza Kim Il-sung i cui preparativi sono segnalati da diverse settimane in base all'esame delle immagini satellitari.

Il Rodong Sinmun, la voce del Partito dei Lavoratori, ha pubblicato anche una serie di foto legate all'evento che ha segnato, insieme alla supervisione della seduta della Commissione militare centrale, il ritorno del leader a eventi pubblici dopo un'assenza di oltre un mese. Kim, tuttavia, non ha espresso - nel resoconto dei media - non sembra aver espresso valutazioni sulle attuali relazioni tese con la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

Kim ha presentato al mondo la figlia Ju-ae a novembre del 2022, in occasione della partecipazione al lancio di prova di un missile balistico intercontinentale Hwasong-17, il cosiddetto 'missile mostruoso'.