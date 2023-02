Cina a Biden, 'difenderemo nostri interessi e sovranità'

Pechino difenderà "con fermezza la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina".

E' la risposta della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in merito a quanto affermato dal presidente Usa Joe Biden nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, in cui aveva invitato a "non commettere errori: come abbiamo chiarito la scorsa settimana, se la Cina minaccia la nostra sovranità, agiremo per proteggere il nostro Paese. Gli Usa vogliono la competizione e non il confronto. E siamo chiari: vincere la competizione con la Cina dovrebbe unire tutti noi. Stiamo affrontando gravi sfide nel mondo".