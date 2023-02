Bielorussia: condanna 8 anni a reporter polacco-bielorusso

(ANSA) - MOSCA, 08 FEB - Un giornalista polacco-bielorusso, Andrzej Poczobut, è stato condannato a otto anni di reclusione in Bielorussia. Lo rende noto la ong bielorussa per i diritti umani Viasna. Il giornalista è in carcere dal marzo del 2021, quando fu arrestato per avere appoggiato le proteste contro il presidente Alexander Lukashenko. Poczobut era accusato di avere "incitato ad azioni miranti a minacciare la sicurezza nazionale" e di aver "incitato all'odio razziale, nazionale e religioso".

