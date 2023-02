Usa venderà 18 sistemi Himars alla Polonia

(ANSA) - WASHINGTON, 07 FEB - Gli Stati Uniti hanno annunciato la vendita alla Polonia di 18 sistemi Himars per 10 miliardi di dollari. Lo riferisce un comunicato dell'amministrazione Biden confermando le anticipazioni dei media.

"La vendita", si legge in una nota dell'agenzia per la Cooperazione alla difesa Usa, "aiuterà la Polonia a raggiungere l'obiettivo di migliorare le sua capacità militari e incrementerà ulteriormente la cooperazione tra gli Stati Uniti e i loro alleati". In precedenza l'agenzia Bloomberg aveva anticipato la notizia citando alcune fonti, secondo le quali la vendita è volta a rafforzare le capacità della Nato in Paesi come la Polonia per difendersi da potenziali aggressioni della Russia. (ANSA).