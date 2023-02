Ucraina: ministro Difesa lascia, 'grazie per il supporto'

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Il ministro della Difesa ucraino Oleksi Reznikov lascia l'incarico. Dopo che nelle scorse settimane sono stati rimossi molti funzionari del ministero con le accuse di corruzione, anche il titolare del dicastero, cruciale per la guerra, viene sostituito: "Manteniamo la posizione. Grazie a tutti per il supporto e per le critiche costruttive. Traiamo le conclusioni. Continuiamo le riforme.

Anche durante la guerra. Stiamo rafforzando la difesa e lavorando per la vittoria. Gloria all'Ucraina!", scrive oggi Reznikov su Twitter. (ANSA).