Gb: dipinti di Carlo valgono sempre di più da quando è re

(ANSA) - LONDRA, 07 FEB - I dipinti di re Carlo III sono aumentati di valore dopo la sua ascesa al trono seguita alla morte di Elisabetta II lo scorso 8 settembre, anche del 100% secondo il Times.

Il sovrano da anni coltiva la passione per la pittura e ha realizzato molti acquerelli ispirati alle residenze reali dai quali sono state ricavate litografie: vengono vendute con un certo successo in un negozio nella tenuta di Highgrove House, nel Gloucestershire, e anche online per raccogliere fondi da dare in beneficenza. Una di queste, intitolata "The West Side of Highgrove House", è passata da un prezzo di 2.500 a 5 mila sterline. Per molte altre l'aumento è stato in media del 50% dopo che Carlo è diventato re.

Quando era erede al trono grazie ai suoi acquerelli è riuscito a raccogliere milioni di sterline, donati per finanziare le tante attività benefiche che seguiva come principe di Galles. Era emersa anche la sua predilezione per dipingere all'aria aperta, in particolare due tenute: il castello di Balmoral in Scozia e Sandringham House nel Norfolk. E' molto probabile che gli impegni da sovrano e il suo ruolo istituzionale limiteranno la sua produzione artistica. (ANSA).