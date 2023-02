Cina si scusa con Costa Rica per passaggio 'pallone scientifico'

(ANSA) - SAN JOSE, 07 FEB - La Cina ha presentato le sue scuse al Costa Rica per il transito il 2 febbraio scorso di un "pallone scientifico" nei cieli costaricensi di cui ha riconosciuto la proprietà.

Attraverso l'ambasciata a San José, scrive oggi il quotidiano La Nación, "la Cina ha ribadito che il pallone osservato da varie parti del territorio nazionale era di natura civile e aveva finalità scientifiche, principalmente meteorologiche".

Inoltre, aggiunge il giornale, il ministero degli Esteri del Costa Rica ha "assicurato che l'oggetto non rappresentava alcuna minaccia" e che "la sua presenza in Costa Rica era dovuta al fatto che aveva subito una deviazione dal percorso programmato a causa delle condizioni meteorologiche e della limitata capacità di controllo del percorso".

Nella stessa settimana anche negli Stati Uniti è stato osservato un pallone simile, abbattuto sabato da aerei militari al largo della North Carolina per sospette funzioni spionistiche. (ANSA).