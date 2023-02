Pechino, pallone su America Latina è cinese e a uso civile

(ANSA) - PECHINO, 06 FEB - La Cina ha confermato come suo il secondo pallone aerostatico segnalato dal Pentagono in volo sull'America Latina, dopo quello abbattuto dai militari Usa per essere finito sullo spazio aereo degli Stati Uniti. Anche in questo caso, ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, 'il dirigibile senza pilota" è uno di quelli a uso civile, sostanzialmente per le attività meteo. "Il pallone ha capacità di autogoverno limitata", ha detto Mao nel briefing quotidiano. L'aeronautica colombiana ha dichiarato sabato che un possibile pallone aerostatico è stato rilevato venerdì mattina nel suo sistema di difesa aerea. (ANSA).