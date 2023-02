Sondaggio, ipotesi Biden-Trump 2024 non piace agli americani

(ANSA) - NEW YORK, 05 FEB - L'ipotesi di un nuovo scontro fra Joe Biden e Donald Trump per la Casa Bianca non piace agli americani. Secondo un sondaggio di Washington Post-Abc, fra i democratici il 58% preferirebbe un altro candidato a Biden per il 2024, mentre fra i repubblicani il 49% vorrebbe un'alternativa a Trump. In generale sei americani su dieci sono pronti a dirsi "insoddisfatti" o "arrabbiati" in caso di una rielezione di Biden, e lo stesso vale per Trump. (ANSA).