Sindaco New York dorme con i migranti nel centro di accoglienza

(ANSA) - NEW YORK, 05 FEB - Eric Adams ha dormito in una delle strutture allestite per i migranti in una delle notti più fredde della storia della Grande Mela. Il sindaco di New York si è presentato al centro migranti venerdì sera intorno alle 23.

"Starò qui stasera perché siamo in questa situazione insieme", ha detto Adams. Ha poi lasciato il centro migranti di Brooklyn intorno alle 11 di ieri.

Con la decisione di trascorrere al notte nella nuova struttura, Adams ha voluto mostrare il suo impegno per far fronte all'emergenza migranti e soprattutto rispondere direttamente alle critiche mosse nei confronti del centro appena aperto. Molti negli ultimi giorni si sono infatti lamentati delle condizioni della struttura e delle temperature troppo fredde. (ANSA).