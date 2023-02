Libia: Bashaga ricevuto da generale Haftar a Bengasi

(ANSA) - TUNISI, 05 FEB - Il generale Khalifa Haftar, che con le sue forze controlla di fatto la Cirenaica, ha incontrato ieri nella sua base di Al Rajma a Bengasi il premier nominato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha, a capo di un esecutivo non riconosciuto dalla comunità internazionale che ha sede attualmente a Sirte. Lo rende noto la pagina facebook del governo di Bashaga precisando che nel colloquio si è discusso "dell'attuale situazione politica, della presenza militare straniera e armata sul territorio libico, della lotta al terrorismo, dell'immigrazione e della protezione delle frontiere".

All'incontro, si legge sul The Libya Update, hanno partecipato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Hafid Kaddur, il ministro di Stato per gli Affari del Primo Ministro e di Gabinetto Muhammad Farhat, e il direttore dell'Ufficio del Comandante, tenente generale, Khairy Al-Tamimi. (ANSA).