Kiev, 40% utenti ancora senza elettricità a Odessa

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Fino al 40% dei consumatori della città di Odessa sono ancora senza elettricità. Lo ha riferito il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, sottolineando che sono state imposte interruzioni di elettricità di emergenza e la situazione è difficile, dopo che ieri c'è stato un incidente 'significativo' a una sottostazione energetica della regione.

"In città, fino al 40% dei consumatori (280.000 persone) è ancora senza elettricità, sono in vigore blackout di emergenza.

Nelle ultime serate e notturne è stato possibile ripristinare l'alimentazione elettrica a più di 200.000 clienti e infrastrutture critiche", ha osservato Shmyhal, citato da Ukrinform. "La situazione è difficile. Stiamo lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolverla il prima possibile e restituire l'elettricità nelle case delle persone", ha sottolineato. (ANSA).