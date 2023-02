Cina: Difesa, da Usa mossa eccessiva su pallone abbattuto

Gli Stati Uniti "hanno usato la forza per attaccare il nostro dirigibile civile senza pilota, il che è un'ovvia reazione eccessiva". Lo si legge in una nota di protesta del ministero della Difesa cinese, sull'abbattimento del pallone aerostatico-spia - in base alle analisi del Pentagono - intercettato sui cieli Usa e abbattuto sull'Atlantico a seguito di un ordine del presidente Joe Biden.

"Esprimiamo solenne protesta contro questa mossa da parte degli Stati Uniti e ci riserviamo il diritto di utilizzare i mezzi necessari per affrontare situazioni simili", ha affermato il portavoce Tan Kefei.