007 Gb, la città di Bakhmut è sempre più isolata

"Mentre rimangono disponibili per le forze ucraine molteplici rotte di rifornimento alternative attraverso il Paese, la città di Bakhmut è sempre più isolata". Lo scrive su Twitter l'intelligence del ministero della Difesa britannico, spiegando che le due strade principali della città per i difensori ucraini - la M03 e la H32 - sono probabilmente ora entrambe minacciate dal fuoco diretto, a seguito dell'avanzata russa". Inoltre, "all'inizio della settimana, le forze paramilitari del gruppo Wagner molto probabilmente si sono impadronite di un percorso subordinato che collega Bakhmut alla città di Siversk".

L'esercito russo questa mattina sta bombardando la città di Kharkiv e altre zone della regione, nell'Ucraina orientale, riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov. Un missile S-300 ha colpito il centro della città, "le informazioni su eventuali vittime e distruzioni sono ancora in fase di accertamento", ha aggiunto Sinegubov.

Il rappresentante del presidente Volodymyr Zelensky al parlamento ucraino, Fedir Venislavsky, dichiara in un'intervista al quotidiano tedesco Bild che tutte le installazioni militari in Russia da cui Mosca sta conducendo la sua guerra sono obiettivi militari legittimi per l'Ucraina. "La Russia - afferma Venislavsky - attacca le pacifiche città ucraine dal suo territorio, come anche dalla Bielorussia. I luoghi in cui la Russia immagazzina i suoi missili sono obiettivi militari legittimi? Certo, senza dubbio. E qualsiasi centro di comando nella capitale russa è un obiettivo militare legittimo", dice il funzionario di Kiev aggiungendo che spetta alla leadership militare ucraina decidere se colpire tali obiettivi. Proprio ieri il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha minacciato l'uso dell'atomica come risposta ad attacchi dell'Ucraina alla Crimea o a qualsiasi altra regione russa.

Scholz, Putin non ha minacciato né me, né la Germania "Putin non ha minacciato né me né la Germania. Durante le nostre conversazioni telefoniche, le nostre posizioni molto diverse sulla guerra in Ucraina sono molto chiare". Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una intervista a Bild am Sonntag, spiegando di aver detto al presidente Vladimir Putin "chiaramente che la Russia è l'unica responsabile della guerra. La Russia ha invaso il Paese confinante per impossessarsi di parti dell'Ucraina o del Paese". "Non possiamo accettarlo, perché viola la pace europea. Per questo sosteniamo l'Ucraina dal punto di vista finanziario, umanitario e anche con le armi", ha aggiunto.

C'è "consenso" con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul fatto che le armi fornite dall'Occidente non dovrebbero essere usate per attacchi sul territorio russo ha inoltre detto domenica il cancelliere tedesco in un'intervista al settimanale Bild am Sonntag. "C'è consenso su questo punto"