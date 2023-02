Ucraina, Ue mobilita 10 mln di euro per orfani di guerra

(ANSA) - BRUXELLES, 04 FEB - La Commissione europea sta mobilitando 10 milioni di euro per assistere i bambini orfani di guerra in Ucraina. Lo rende noto Gert Jan Koopman, direttore generale delle politiche di vicinato dell'esecutivo comunitario, a seguito dell'impegno annunciato giovedì scorso da Ursula von der Leyen nel suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev.

"Come parte di questo pacchetto, utilizzeremo il nostro strumento di gemellaggio: i dipendenti pubblici degli Stati membri lavoreranno con le autorità ucraine per progettare una strategia di assistenza all'infanzia moderna", spiega. (ANSA).