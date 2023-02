Pentagono: un altro pallone-spia cinese, sull'America Latina

(ANSA) - WASHINGTON, 03 FEB - "Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altro pallone-spia cinese è in transito sui cieli dell'America Latina". Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, alla Cnn.

Non è chiaro esattamente quale Paese latino-americano stia sorvolando, ma non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti.

Il Northern Command degli Stati Uniti (Usnorthcom) si sta coordinando intanto con la Nasa per determinare quanto ampio sarebbe il raggio di caduta dei detriti se il pallone-spia cinese in volo sugli Usa dovesse essere abbattuto. Lo riferiscono fonti del Pentagono alla Cnn. (ANSA).