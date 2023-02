Medvedev, useremo nucleare se Kiev attacca regioni russe

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - La risposta di Mosca agli attacchi di Kiev alla Crimea o a qualsiasi altra regione russa "profonda" sarà dura e convincente: "Secondo la nostra dottrina nucleare, la Russia può usare armi nucleari se armi nucleari o di altro tipo di distruzione di massa vengono usate contro la Russia o i suoi alleati, se riceve informazioni verificate sull'avvio di missili balistici per attaccare la Russia o i suoi alleati, in caso di aggressione convenzionale se l'esistenza dello Stato è in pericolo". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un'intervista ripresa dalla Tass. (ANSA).