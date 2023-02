Fratellino di Rayan nasce nell'anniversario tragedia del pozzo

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - La madre del piccolo Rayan, il bambino di 5 anni morto dopo essere caduto in un pozzo nel nord del Marocco, ha dato alla luce un bambino giovedì, proprio nei giorni del primo anniversario della tragedia del figlio. Una coincidenza che è "un miracolo", secondo il padre, Khalid Aouram, che ne dà notizia.

Aouram ha spiegato che sua moglie, Soumaya Kharchich, ha partorito due giorni fa presso il Centro Ospedaliero Regionale Saniat El Raml di Tetouan, nel nord-est del Marocco, e ha indicato che il bambino gode di "buona salute", secondo quanto riportato dallo spagnolo El Mundo. I genitori non hanno ancora scelto un nome per il bambino.

Aouram ha spiegato che la sua famiglia ha lasciato il remoto villaggio di Ighran, dove è avvenuta la tragedia lo scorso anno, e attualmente vive a Tetouan. Nelle ultime ore, diversi media marocchini hanno diffuso una foto della madre con il bambino e hanno raccolto una breve dichiarazione del padre in cui assicura che questa coincidenza di date è un "miracolo": Rayan è caduto il 1 febbraio 2022 in uno stretto pozzo profondo 32 metri scavato vicino alla casa dei suoi genitori nella provincia settentrionale di Chefchaouen. Dopo un'operazione di scavo per raggiungere direttamente il pavimento del pozzo, Rayan è stato recuperato senza vita, suscitando grande commozione e solidarietà in tutto il mondo. In Italia, la tragedia ha riportato alla memoria quella di Alfredino Rampi, che il 10 giugno 1981 cadde in un pozzo artesiano vicino a Fiumicino (Roma). (ANSA).