Usa invita Tunisia a processo democratico più inclusivo

(ANSA) - TUNISI, 03 FEB - "La bassa affluenza alle urne in Tunisia riflette il disperato bisogno che il governo si impegni in un percorso più inclusivo in futuro": lo ha detto ai media tunisini il ;;portavoce del Dipartimento di Stato americano Vedant Patel in coincidenza con la nomina del nuovo ambasciatore, aggiungendo che le elezioni rappresentano "un altro passo nell'importante ed essenziale processo di ripristino dei controlli e degli equilibri democratici del Paese".

Patel ha inoltre assicurato che gli Stati Uniti "continueranno a sostenere le aspirazioni del popolo tunisino per un governo democratico e responsabile che preservi i diritti umani e le libertà fondamentali, compresa la libertà di espressione, e protegga anche lo spazio della società civile". L'ambasciatore degli Stati Uniti Joey Hood, appena arrivato in Tunisia, ha presentato ieri le sue credenziali al presidente Kais Saied. L'ambasciatore Hood ha sottolineato in un tweet di essere impaziente "di lavorare sui legami storici e di lunga data delle nostre due nazioni". (ANSA).