Ucraina: Nyt, quasi 200 mila soldati russi morti e feriti

Il numero dei soldati russi uccisi e feriti in Ucraina si sta avvicinando dopo 11 mesi di guerra a 200 mila, 8 volte di più di quello dei militari americani in due decenni di conflitto in Afghanistan: è la stima di dirigenti americani e occidentali, scrive il New York Times.

L'ultima stima pubblica del governo Biden risale a novembre, quando il capo dello stato maggiore congiunto Mark Milley parlo' di oltre 100 mila soldati morti e feriti da ambo le parti. A far impennare i numeri gli scontri a Soledar e a Bakhmut, con l'invio in prima linea delle truppe meno preparate. Mosca sta inviando reclute scarsamente addestrate, inclusi detenuti, in prima linea nell'Ucraina orientale per aprire la strada a combattenti più esperti, secondo i dirigenti statunitensi e alleati consultati dal Nyt. Il risultato è che ci sono centinaia di morti e feriti ogni giorno. Le fonti avvertono che le vittime sono notoriamente difficili da stimare, in particolare perché si ritiene che Mosca le sottostimi regolarmente. Anche le cifre sulle vittime dell'Ucraina sono difficili da accertare, data la riluttanza di Kiev a rivelare le proprie perdite in tempo di guerra. Ma pure Kiev a Bakhmut ha visto a volte anche centinaia di soldati ucraini uccisi e feriti ogni giorno.