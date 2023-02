Stoltenberg, Russia rispetti obblighi New Start

(ANSA) - BRUXELLES, 03 FEB - "Gli alleati della Nato concordano sul fatto che il Trattato New Start contribuisce alla stabilità internazionale. Notiamo con preoccupazione che la Russia non ha rispettato gli obblighi giuridicamente vincolanti, anche in materia di ispezioni, e chiediamo alla Russia di adempiere agli obblighi previsti dal Trattato". Lo dichiara su Twitter il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

(ANSA).